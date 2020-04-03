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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu...
26 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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