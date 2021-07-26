AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir". - ANKARA