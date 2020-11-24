AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır."

Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır.' - Son Dakika

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu

Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı