AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır." - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır."
24.11.2020 18:27
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır."
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