Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asayiş ve güvenliğimiz için fedakarca çalışan polisimizin 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimiz için iyilik dileklerimizi sunuyoruz. Polisimiz küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde çok boyutlu bir mücadeleyi başarıyla yürütmektedir. Hem asayiş ve güvenlik konularındaki hassasiyet hem de salgınla mücadele konusunda ortaya koyduğu çaba takdire şayandır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:24 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak