AK Parti Sözcüsü Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asayiş ve güvenliğimiz için fedakarca çalışan polisimizin 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimiz için iyilik dileklerimizi sunuyoruz. Polisimiz küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde çok boyutlu bir mücadeleyi başarıyla yürütmektedir. Hem asayiş ve güvenlik konularındaki hassasiyet hem de salgınla mücadele konusunda ortaya koyduğu çaba takdire şayandır." ifadelerini kullandı.