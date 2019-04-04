Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Bu Saygısızlığa Herhangi Bir Prim Vermeyecektir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Bu Saygısızlığa Herhangi Bir Prim Vermeyecektir"

46 dakika önce

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Çelik: " (ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik."

Çelik: "( Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim vermeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:22 Kaynak: AA

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