AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bölgedeki Kürtlerin de Arapların da...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti
Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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