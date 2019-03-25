AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'de İkinci Sınıf Vatandaş Yoktur"
55 dakika önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana
'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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