Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'de İkinci Sınıf Vatandaş Yoktur"

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'de İkinci Sınıf Vatandaş Yoktur"

55 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Adana, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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