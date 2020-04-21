AK Parti Sözcüsü Çelik:

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Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak

Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı

Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire nasıl iyileştiğini anlattı