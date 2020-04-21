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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir."
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:40 Kaynak: AA
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