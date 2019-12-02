Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok."
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye- Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok." - ANKARA
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu