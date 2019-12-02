Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye- Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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