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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma içinde olması gerekir." - ANKARA
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