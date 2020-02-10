AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, NATO ile sürekli istişareler ediyor. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma içinde olması gerekir." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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