Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde gasp edilmesine müsaade etmeyecektir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde gasp edilmesine müsaade etmeyecektir" - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
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