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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde gasp edilmesine müsaade etmeyecektir"
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye ne haklarının ne de KTCC'nin haklarının tek taraflı bir şekilde gasp edilmesine müsaade etmeyecektir" - ANKARA
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