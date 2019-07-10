AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür.
AK Parti Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:31 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: " Türkiye
'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama Yunanistan
Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır."
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