Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür.

AK Parti, Türkiye, Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:31 Kaynak: AA
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