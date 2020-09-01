AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:54 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin eğitim konusundaki seferberliği devam ettiği gibi, gücü de... - Son Dakika