AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler,...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:43 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: " Türkiye
'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler."
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