AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri Herhangi Şekilde Zamana Oynamaya, Süreci...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye
'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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