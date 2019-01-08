Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri Herhangi Şekilde Zamana Oynamaya, Süreci...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri Herhangi Şekilde Zamana Oynamaya, Süreci...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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