AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:11 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (3)
Çelik: " Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor"
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