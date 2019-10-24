Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka...

13 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (3)

Çelik: " Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka...

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:11 Kaynak: AA
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