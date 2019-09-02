AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan...
8 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım."
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:36 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım."
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