Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç...

5 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."
AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:29 Kaynak: AA
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