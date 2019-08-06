AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:29 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: " Türkiye
'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."
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