AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok"
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:10 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(1)
" Türkiye
'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması