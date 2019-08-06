Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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" Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı."
Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:10 Kaynak: AA
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