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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin Otomobili) Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda çok...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:53 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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