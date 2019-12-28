AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin Otomobili) Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda çok... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Türkiye'nin Otomobili) Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda çok... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin Otomobili) Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda çok...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: (Türkiye'nin Otomobili) Kendi sınıfında çok daha ileri standartlarda çok...

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:53 Kaynak: AA
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