Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin S-400 Alımı) Bu Konudaki Açıklamaların Sınırı Aştığını, Hatta...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin S-400 Alımı) Bu Konudaki Açıklamaların Sınırı Aştığını, Hatta...

24 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Türkiye'nin S-400 alımı) Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Politika
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