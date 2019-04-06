Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Seçimi Güçlü Bir Şekilde Yapabilen Bir Ülke. Yüksek Seçim...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Seçimi Güçlü Bir Şekilde Yapabilen Bir Ülke. Yüksek Seçim...

58 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun itibarını korumayı da bütün siyasi partiler kendilerine görev edinmelidirler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Türkiye, AK Parti, Güncel
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