AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Seçimi Güçlü Bir Şekilde Yapabilen Bir Ülke. Yüksek Seçim...
58 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: " Türkiye
, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun itibarını korumayı da bütün siyasi partiler kendilerine görev edinmelidirler."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:22 Kaynak: AA
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