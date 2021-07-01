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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye sömürge değildir" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye sömürge değildir"

01.07.2021 14:42
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir, ahlaki de değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir, ahlaki de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sömürge değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde 54 milletvekili ile bir araya gelerek bu dönemki istişare toplantılarından sonuncusunu yaptığını belirten Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim-kasım aylarında yeni istişare turuna başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz törenlerine katılacağını açıklayan Çelik, "20 Temmuz törenlerine AK Parti çok güçlü bir kadroyla katılacak. AK Parti MYK'sı orada olacak, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğumuzu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kullandığı "sömürge valisi" ifadesinin sorulması üzerine Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi bir ifadenin kullanılması yakışıksız bir ifadedir. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı hiçbir siyasetçinin bu şekilde bir ifade kullanması doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızdır, aynı zamanda Türk devletini temsil etmektedir. Aynı zamanda Türk ordularının başkomutanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sömürge valisi' şeklinde bir ifade kullanılması, Cumhurbaşkanımızın bu makama seçilmesini sağlamış milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır, siyasetin tansiyonunun yükseldiği anlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları ile ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştiri sınırı ile hakaret sınırı arasındaki çizginin geçilip geçilmediğini eğer siyasetçi belirleyemezse bu sefer öylesine bir atmosfer ortaya çıkar ki, esasında siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir, ahlaki de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sömürge değildir. Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının hiçbirine karşı bu ifade kullanılamaz" şeklinde konuştu.

Elmalı'da yaşanan çocuk istismarı olayına ilişkin açıklama yapan Çelik, "Bunlar buradaki vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayandır. Dolayısıyla Elmalı davasındaki evlatlarımıza sahip çıkan, hassasiyetini dile getiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz AK Parti olarak o davayı yakından takip ediyoruz ilgili birimlerimiz tarafından. Başsavcılık nihayetinde bu tutuklamanın kaldırılmasına itiraz etmiş. Biz tabii dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Biz siyasetçiyiz, biz hassasiyetimizi ortaya koyarız. Oradaki sürecin yürütülmesi kanunlar çerçevesinde yargı kurumunun işidir. Vatandaşımızın ortaya koyduğu hassasiyetlerin değerlendirilmesi bakımından Hakimler Savcılar Kurulu soruşturma açmıştır" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim/İHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye sömürge değildir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye sömürge değildir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye sömürge değildir

Türkiye Cumhuriyeti, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye sömürge değildir' - Son Dakika


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