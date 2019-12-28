AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?"