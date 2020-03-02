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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:02 Kaynak: AA
Son Dakika AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı? Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı