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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik, "( Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:24
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