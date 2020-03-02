AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil - Son Dakika Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.


Çelik, "( Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." ifadelerini kullandı.

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Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:24 
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