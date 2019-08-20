AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:52 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir. Tam tersine eleştirilerin herhangi bir şekilde hukuk hassasiyeti olmadığını, sadece siyasi birtakım mülahazalarla yapıldığını görüyoruz."
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