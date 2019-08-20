Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir. Tam tersine eleştirilerin herhangi bir şekilde hukuk hassasiyeti olmadığını, sadece siyasi birtakım mülahazalarla yapıldığını görüyoruz."
AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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