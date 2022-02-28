Ömer Çelik: "Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye için tren tahsis edildi" - Son Dakika
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Ömer Çelik: "Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye için tren tahsis edildi"

28.02.2022 14:38
Ömer Çelik: "Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye için tren tahsis edildi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Bugün saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Bugün saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için bir tren tahsis edildiğini duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."

(Hülya Keklik/ İHA)

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Ömer Çelik, AK Parti, Ukrayna, Harkiv, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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