AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız"(İHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız"

(İHA)

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
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