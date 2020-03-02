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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız" - ANKARA
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