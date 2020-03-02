AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizden kimseyi zorla göndermiyoruz ama zorla da tutmayacağız" - ANKARA

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Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak

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