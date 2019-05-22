AK Parti Sözcüsü Çelik: "Uluslararası Hukukun Vadettiği Gibi Kıbrıs'ın Etrafındaki Kaynaklar İki...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:47 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs
'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir."
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