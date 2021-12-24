AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşa zarar veren fiyatlandırmaya müsaade etmeyiz - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşa zarar veren fiyatlandırmaya müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, döviz kurlarındaki düşüşün fiyat etiketlerine yansımasına yönelik sıkı denetimler yapıldığını belirterek, "Eğer ileride bununla ilgili başka düzenleme gerekirse gereken adımı atmaktan çekinmeyecek bir siyasi anlayışımız var. Doğrudan vatandaşa zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona, ekonomik fiyatlandırmaya müsaade etmeyecek bir kadroyuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Çelik, partisinin Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basın toplantısı yapan Çelik, kampın son günü olduğunu belirterek, Belediye Başkanları Toplantısı'nın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.