AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız Kime Yetki Vermişse Mazbata Ona Verilecektir.
9 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:24 Kaynak: AA
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