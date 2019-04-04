Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız Kime Yetki Vermişse Mazbata Ona Verilecektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız Kime Yetki Vermişse Mazbata Ona Verilecektir.

9 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:24 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 22:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız Kime Yetki Vermişse Mazbata Ona Verilecektir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]