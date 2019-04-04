AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız Kime Yetki Vermişse Mazbata Ona Verilecektir"
29 dakika önce
- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- AK Parti
Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısı
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:37 Kaynak: AA
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