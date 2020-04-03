AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik:

"Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur"