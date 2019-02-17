Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik ve Türel, Gençler ile Basketbol Oynadı

AK Parti Sözcüsü Çelik ve Türel, Gençler ile Basketbol Oynadı

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençler ile basket oynaması ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı'nda gençler...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençler ile basket oynaması ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı'nda gençler ile basketbol oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Ömer Çelik, basketbol, Konyaaltı, AK Parti, Güncel
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