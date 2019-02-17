AK Parti Sözcüsü Çelik ve Türel, Gençler ile Basketbol Oynadı
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençler ile basket oynaması ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı'nda gençler...
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
ve Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in gençler ile basket oynaması ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı
'nda gençler ile basketbol
oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:29 Kaynak: AA
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