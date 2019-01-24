AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela Halkına) 'Geçici Devlet Başkanınız Budur' Demek, O Halka...
2 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela halkına) 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Venezuela halkına) 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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