AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik."

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların... - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
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