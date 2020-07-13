AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik."
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14.07.2020 00:59:01. #1.13#
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