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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK var. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:06 Kaynak: İHA
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