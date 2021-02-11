AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi

11.02.2021 18:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çelik, merkez Sarıçam ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda incelemede bulundu.

Statla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'dan bilgi alan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, statta hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki haftaya inşallah burada maç oynanacak şekilde hazırlıklar tamamlanıyor. Tabi teşekkürlerin en büyüğü Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız, Adana'nın böylesi yeni, büyük ve dünya çapında bir stat sahibi olması için çok büyük bir himaye gösterdiler, hiçbir desteklerini esirgemediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tüm Adanalılar adına şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Stadın, haftaya cuma günü açılacağının bilgisini veren Çelik, şöyle devam etti:

"Bu eser Adana için kalıcı, gelecek nesiller için ufuk açıcı bir eserdir. Adana'da gerçekleştirdiğimiz pek çok eser gibi bu da gelecek nesillerin daha büyük başarılara imza atmasını, daha ileri konulara erişmesini sağlayacak bir eser olarak Adanalılara, gençlere, tüm spor camiasına büyük katkı sağlayacaktır. Gelecek hafta burada oynanacak maçtan önce cuma günü, sayın Cumhurbaşkanımız bu stada online bağlanarak bu stadın açılışını gerçekleştirecekler. Biz arkadaşlarımızla beraber, Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber burada, statta olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bulundukları yerden stada online bağlanarak, aynı zamanda Adana'nın da çeşitli yerlerinden izlenebilecek bir açıklama yapacaklar. Bu stadın resmi açılışı bu şekilde gerçekleşecek."

"El birliğiyle Adana'ya bu muhteşem eser kazandırılmış oldu"

Çelik, tüm Adanalıları ve spor camiasını stadın açılış yayınını izlemeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Bir kere daha bu eseri buraya kazandırdığı, tüm süreci himaye ettiği, desteğini Adana'mızdan, Adanalılardan esirgemediği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, saygılarımızı iletiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere Bakanlık yetkililerimiz, yüklenici firmadaki kardeşlerimiz büyük bir gayret ve özveriyle çalıştılar. Belediye başkanlarımız işlemlerin hızlı bir şekilde olması için buraya özel bir ilgi gösterdiler. İşçisinden en tepedeki mühendise kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Başta Valimiz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz de yakından ilgilendi. Bütün arkadaşlarımızın buraya çok büyük katkısı oldu. Hep beraber, el birliğiyle Adana'ya bu muhteşem eser kazandırılmış oldu."

Çelik, açıklamasının ardından sahada Gençlik ve Spor İl Müdürü Müdürü Muzaffer Çintimar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile bir süre futbol oynadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın gelecek hafta açılacağını söyledi - Son Dakika


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