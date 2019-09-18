AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir."

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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok