Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu

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