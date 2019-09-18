AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, adalet sisteminin...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:16 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yargı reformu) Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir."
AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu