AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yavaş'ın Yaptığı Her Açıklamayla Birlikte Konu Kapanacak Yerde Daha da...
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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (8)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:12 Kaynak: AA
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