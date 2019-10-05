Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak.
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak.

23 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]