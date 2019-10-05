AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak.
23 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:14 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."
Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim