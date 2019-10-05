AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak"
1 saat önce
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:30 Kaynak: AA
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
(1)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor