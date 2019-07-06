Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.

40 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:08 Kaynak: AA
AK Parti, Söz, Güncel
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