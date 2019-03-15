Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam) Saldırılar İslam Düşmanı Söylemler...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam) Saldırılar İslam Düşmanı Söylemler...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni Zelanda'da iki camide katliam) Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Yeni Zelanda'da iki camide katliam) Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:29 Kaynak: AA

AK Parti, Yeni Zelanda, Güncel
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