AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam) Saldırılar İslam Düşmanı Söylemler...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yeni Zelanda'da iki camide katliam) Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur"
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "( Yeni Zelanda
'da iki camide katliam) Saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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