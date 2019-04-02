AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel Seçim) Sonuç Ne Olursa Olsun, Hiçbir Vatandaşımızın İncinmesini...
1 saat önce
- AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in basın toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy, gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk. Şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel seçim) Sonuç ne olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:17 Kaynak: AA
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