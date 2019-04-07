AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel Seçimler) Bu Sürece Saygı Gösterme Meselesi, Demokrasiye Kimin Ne...
26 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel seçimler) Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "(Yerel seçimler) Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:32 Kaynak: AA
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