AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar.

Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. ve vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir. Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir.

Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."

(Muhammet Mücahit Dereli/ İHA)