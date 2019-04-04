Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ysk'nın İtibarını Korumak Hepimizin Ortak Görevidir, Bırakalım Ysk İşini...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ysk'nın İtibarını Korumak Hepimizin Ortak Görevidir, Bırakalım Ysk İşini...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nın itibarını korumak hepimizin ortak görevidir, bırakalım YSK işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nın itibarını korumak hepimizin ortak görevidir, bırakalım YSK işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:43 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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